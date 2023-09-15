بالأغاني والصور.. أهالي كوم الدكة بالإسكندرية يُحيون مئوية سيد درويش

في أحد شوارع منطقة كوم الدكة الشعبية البسيطة وسط الإسكندرية، اجتمع أهاليها منذ ظهر اليوم حتى الغروب، يٌنشدون أجمل أغاني فنان الشعب سيد درويش، ورسم صوره بالتزامن مع ذكرى وفاته في 15 سبتمبر 1923، وهو الذي تصادف اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما شجعهم على تنظيم الاحتفالية في ذلك التوقيت، التي شهدت مشاركة كبيرة من أهالي المنطقة.

فعلى مدار أكثر من 7 ساعات، اجتمع أهالي المنطقة في حدث استثنائي كونهم يفتخرون بأن منها خرج فنان الشعب، فعلى الرغم من وفاته منذ 100 عام، إلًا أن صوره في كل حدب وصوب، بل وزادوا الصور اليوم عبر ورش فنية للأطفال ناهيك عن العزف لأجمل أغانيه على وقع أغنية سيد درويش «ابن حارتنا»، وأحيا أحد فناني المنطقة التجمع الكبير، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى شهيرة اندمج معها سكان المنطقة والوافدين إليها لحضور الاحتفالية.

تفاصيل احتفالية مئوية سيد درويش

وقال محمد إبراهيم عبد الستار، رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي كوم الدكة للتنمية التي تهتم بسيد درويش وتخليدا لذكراه، إنه جرى تنظيم تلك الاحتفالية لإحياء ذكرى وفاة سيد درويش الـ100 وسط أهل منطقته.

وأضاف «عبد الستار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنهم اعتادوا عقد احتفالًا سنويًا تزامنا مع عيد ميلاد سيد درويش يجمعون فيه محبي الطرب من أهالي الإسكندرية والمثقفين، ويجلس الابن «محمد» يروي حكايات جديدة في كل مرة عن والده الفنان سيد درويش.

أهالي كوم الدكة اعتادوا الاحتفال بسيد درويش سنويا

وأوضح «عبد الستار»، أنها المرة الأولى التي تكون الاحتفالية تزامنا مع ذكرى وفاته، إلا أنه يوما مميز بمرور 100 عام على ذكراه، لذا فتم تنظيم ورش فنية لرسم صوره، بالإضافة إلى تجمعات ثقافية للحديث عنه للجيل الجديد ناهيك عن جلسات للاستماع لأغانيه المٌميزة.