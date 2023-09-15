المسماري: الفيضانات الحالية هي الأولى في تاريخ ليبيا من حيث شدتها وحجمها

قدم اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الشكر للدول التي قدمت المساعدات لليبيا، واختص من بينها مصر، مقدمًا الشكر للجيش المصري على تقديم المساعدات لليبيا، مشددًا على أن الجيش المصري يمتلك إمكانات كبيرة وساعدهم في الأزمة، كما قدم الشكر للإمارات والجزائر وتونس والسعودية وكل الدول الشقيقة والصديقة.

الفيضانات الحالية هي الأولى في تاريخ ليبيا من حيث شدتها وحجمها

وأوضح في المؤتمر الصحفي، الذي عقده لإعلان آخر تطورات الأزمة التي ضربت مدينة درنة الليبية، أن الفيضانات في درنة دمرت المزارع كافة بالمدينة، لافتًا إلى أن الفيضانات الحالية هي الأولى بتاريخ ليبيا من حيث شدتها وحجمها.

وأشار إلى أن كل منطقة الجبل الأخضر أصبحت منكوبة من جراء الكارثة التي لم نشهد لها مثيلا، مشددًا على أن ما حدث في درنة كارثة قومية وحدت جميع الليبيين.

وأكد المسماري، أن 900 ألف شخص في الجبل الأخضر تضرروا بسبب الفيضانات، مشيرًا إلى أن الأودية في الجبل الأخضر لا يمكن عبورها إثر الإعصار وأن جميع مدن الجبل الأخضر تحتاج إلى إعادة إعمار بعد ما خلفته السيول من أضرار.

ارتفاع السد الأول 405 أمتار بزاوية 45

وتحدث المسماري، عن السد الأول الذي انهار في درنة، لافتًا إلى أن ارتفاعه عن سطح البحر هو 405 أمتار بزاوية 45 درجة ما أدى إلى شدة انحدار المياه.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، عن خسائر القوات المسلحة، لافتًا إلى أنهم فقدوا أكثر من 800 ضابط وجندي في مدينة درنة، معتبرًا أن كارثة الفيضانات في درنة هي مصيبة كل الليبيين وهي مصيبة قومية ووطنية وأن العمل الإنساني العربي الموحد في ليبيا جعل كل الخلافات تتلاشى.