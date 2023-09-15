العثور على أحياء في درنة الليبية ما زال ممكنا.. ما القصة؟

أكد الصليب الأحمر أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في المناطق المنكوبة جراء فيضانات ليبيا جراء العاصفة دانيال، لا سيما في مدينة درنة المنكوبة، التي تضم نحو 100 ألف نسمة، والتي انهار فيها سدان، ما فاقم من هول المأساة ورفع عدد القتلى.

الصليب الأحمر: حصيلة القتلى في ليبيا «غير نهائية»

من جانبه قال تامر رمضان المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت ليبيا وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين».

وامتنع المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى، مؤكدا أنها «لن تكون نهائية أو دقيقة»، لا سيما أن ثمة حصائل مختلفة بعضها يشير إلى احتمال أن يكون عدد القتلى 20 ألفا.

الصليب الأحمر يحث على التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية

وحث الصليب الأحمر إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة عدة السلطات الليبية على التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، بعد أن أظهر تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من ألف شخص دفنوا بهذه الطريقة حتى الآن منذ الأحد الماضي.

فيضانات ليبيا.. أسوأ كارثة بالتاريخ الحديث

فيما وصف مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، تلك الفيضانات التي أودت بحياة آلاف الأشخاص بـ«أسوأ كارثة طبيعية تحل بليبيا في التاريخ الحديث»، مؤكدا أنها تفاقمت بسبب تصادم «المناخ بالإمكانيات»، وفق تعبيره.