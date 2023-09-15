المشرف على تطوير سور مجرى العيون: المشروع تكلف 4 مليارات جنيه

قال عاطف الدباح المشرف على تطوير مشروع سور مجرى العيون، إنه خلال فترة من الفترات كانت منطقة سور مجرى العيون بها مجموعة من الخارجين على القانون كانوا بيسكنوا المنطقة، وهو ما أثر على المنطقة بشكل سلبي.

سور مجرى العيون

وأضاف المشرف على تطوير مشروع سور مجري العيون خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «بصراحة»، على قناة «الحياة»: «الجزء الممتد من سور مجرى العيون في منطقة الجيارة كانت موجودة فيها المنطقة الصناعية الخاصة بدباغة الجلود وصناعة الغراء مما كان له تأثير سلبي على الأثر بشكل عام على مدار حوال 150 سنة».

وتابع: «الدولة في الفترة الأخيرة قدرت أنها تتيقن هذا الأمر من خلال المشروع المتكامل الذي حول منطقة سور مجرى العيون إلى منطقة سياحية من الدرجة الأولى».

نقل المدابغ

واستكمل: «وبعد أن تم نقل المدابغ اترفعت صناعتها من منطقة الجيارة إلى منطقة الروبيكي وحدث تطوير في صناعة الجلود، وهناك شق اقتصادي وسياحي وهو الرفع من منطقة سور مجرى العيون وهي الظهير التاريخي لمنطقة القاهرة التاريخية، كما أن المشروع بلغت تكلفته ككل 4 مليارات جنيه للمنطقة كلها».