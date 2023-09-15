جامعة بني سويف الأهلية.. صرح تعليمي على مساحة 42 فدانا

تُعد جامعة بنى سويف الأهلية أحد الصروح التعليمية الكبرى على أرض بنى سويف، واحتضنت الآلاف من طلاب الثانوية العامة بعدما فتحت أبوابها للدراسة فى 15 برنامجاً دراسياً بـ11 كلية.

وتم إنشاء الجامعة على مساحة 42 فداناً بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى، حيث بدأت الدراسة فى 15 برنامجاً داخل 11 كلية، بهدف مواكبة الدراسة لسوق العمل.

«حسن»: توفر 15 برنامجا دراسيا تواكب سوق العمل ومجهزة بمعامل تكنولوجية

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة الأهلية تستهدف توفير تعليم جامعى يضاهى جودة ما تقدمه الجامعات العالمية، وتوفر برامج جديدة ومناهج جديدة فى التعليم، وتساعد على الحد من تكدس الطلاب على الجامعات الخاصة والحكومية، وتخريج طلاب مؤهلين لمختلف التخصصات فى سوق العمل، وتقليل اغتراب الطلاب، مؤكداً أن الجامعات الأهلية سوف ترفع من شأن التعليم فى السنوات المقبلة.

وأضاف «حسن» أن الجامعة صرح تعليمى كبير على أرض محافظة بنى سويف، وبدأت الدراسة بها العام الماضى داخل 11 كلية مختلفة، تضم 15 برنامجاً دراسياً فى عدة تخصصات علمية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل، حيث تم إنشاء الجامعة على مساحة 42 فداناً بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى.

تنفيذ الجامعة وفقا لنظم الجامعات الذكية

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية يجرى تنفيذها وفقا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، إذ تضم عدداً من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومبانى المعامل والورش، وسكن الطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

وتضم جامعة بنى سويف الأهلية 15 برنامجاً داخل 11 كلية هى: الطب والجراحة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، العلوم، الإعلام، التجارة، الآداب، والتمريض، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وتضم الجامعة مبنى للإدارة و6 مبانٍ أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية: (مبنيان طبيان، مبنيان هندسيان، مبنى علوم أساسية وتطبيقية، ومبنى علوم إنسانية واجتماعية، ومبنيان للعملى، ومبنى المعامل)، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتشتمل مبانى الكليات على مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومكاتب إدارية.