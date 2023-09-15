مصرع ربة منزل في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر المحضر اللازم.

مصرع ربة منزل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة ربة منزل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي، بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضرا بالواقعة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة ربة منزل تدعى نيرولا مجدي كمال، 27 سنة، مقيمة الفيوم وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى اليوم جراحات الواحد بوادي النطرون، ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.