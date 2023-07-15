مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في قرية قليشان بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء، داخل منزلها بقرية قليشان بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع ربة منزل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية قليشان التابعة لدائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق في الحادث.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة ربة منزل تدعى «شادية مصطفى عبد الغني»، 30 سنة، مقيمة بقرية قليشان.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه تم نقل السيدة إلى وحدة صحة قليشان لإسعافها ولكن الحالة تدهورت وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى ايتاي البارود حيث توفت بالاستقبال وتم وضع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.