مصرع طفل وإصابة ربة منزل جراء انهيار حجرة في عقار بالبحيرة «صور»

لقي طفل مصرعه، فيما أصيبت ربة منزل، إثر انهيار حجرة بالطابق الثالث مسقوفة بالخشب، بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طفل وربة منزل مصابة إثر، انهيار حجرة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق مسقوفة بالخشب، بمنطقة سيدي أيوب بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم

مصرع طفل وإصابة ربة منزل في البحيرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى «محمد.هـ.ا »، 5 سنوات، وإصابة «هالة.ن.ا »، 37 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأسر وجروح متفرقة بالجسم.

ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

إخلاء العقار من السكان

ومن جانبها أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود إخلاء العقار وفرض كردون أمنى لعرض المنزل على لجنة المنشآت.