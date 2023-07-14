مصرع ربة منزل على يد نجلها في كوم حمادة بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر قيام نجلها «مريض نفسي» بطعنها بسلاح أبيض «سكين» حتى فارقت الحياة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع ربة منزل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بتعدي أحد الأشخاص على والدته بسكين في الوجه والأذن حتى لقيت مصرعها، وحرر المحضر اللازم وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفاة

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع ربة منزل تدعى «عواطف عبد الرسول حسن زايد»، 58 سنة، ربة منزل وتقيم بدائرة بندر كوم حمادة، وذلك على خلفية قيام نجلها مريض نفسى «إبراهيم .م س. ض»، 30 عاما، عاطل ومقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليها بسلاح أبيض وطعنها في الوجه والأذن حتى فارقت الحياة.

وتم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي.

العقوبة القانونية

ومن جانبه، قال محمد الفقي، محامٍ بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تكون إيداعه في مصحة نفسية كونه يعاني من مرض نفسي.