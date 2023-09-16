ضبط 650 مخالفة تموينية بالدقهلية على مدار أسبوع

كشفت مديرية التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بعمل حملات مرورية مفاجئة علي الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من ضبط نحو 650 مخالفة تموينية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات التموينية مع التحفظ بها.

عمل حملات تموينية مفاجئة بالدقهلية

وأشارت المديرية إلى أنه جري عمل الحملات بناء على توجيهات معالي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضبط المخالفين.

ضبط نحو 650 مخالفة تموينية بالدقهلية

وجري ضبط العديد من المخالفات التموينية علي مدار الأسبوع الماضي في الأسواق والمخابز بالدقهلية جاءت كالآتي:

- يوم الجمعة 61 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز

- يوم الخميس 97 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

- يوم الأربعاء 81 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

- يوم الثلاثاء 104 مخالفة تموينية بالدقهلية

- يوم الأحد 93 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

- يوم السبت 106 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية

- يوم الجمعة 112 مخالفة تموينية بالدقهلية علي الأسواق والمخابز

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة.