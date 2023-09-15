تحرير 186 محضرًا متنوعا في حملات تموينية على أسواق الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ« الوطن»، إنه بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جرى تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام.

حملات تموينية على مستوى الإسكندرية

وأشار محمود القلش، إلى أن إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد، نظمت حملات بأنحاء المحافظة، أسفرت عن تحرير 21 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة بحملات أسفرت عن الأتي:

- تحرير 58 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 22 إنتاج خبز ناقص الوزن.

- محضر لمخبز شامي مخالف.

- 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

- تحرير 11 محضرا لعدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 24 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

حملة تموينية بنطاق العجمي

وقامت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، بحملات في نطاق الإدار، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 19 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- 17 محضرا بعدم حمل شهادات صحية.

- 17 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- 27 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين تصرف في 22 شيكارة دقيق لمخبز بلدي.

- محضر لثلاحة حفظ مواد غذائية مخالفة.

- 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

- 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملات تموين شرق والعامرية

وأضاف محمود القلش إن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، قامت بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن:

- تحرير 20 محضرا لمخابز بلدية مخالفة.

- محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

- 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضر بيع سجائر مجهولة المصدر ومصادرة 64 علبة.

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

- 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن الأتي:

تحرير 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين.

- 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- 6 محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- 6 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

المركز التموينى الشامل

و قام المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل مدير الإدارة بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

-تحرير 42 محضرا لمخابز بلدية مخالفة.

- 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.