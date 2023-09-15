وزير الخارجية السابق: دعم الإسلام السياسي كتب بداية إخفاق أمريكا بالمنطقة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق، إن استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، أسهمت في تراجع ثقة الدول العربية بها.

عرابي: توقعات الولايات المتحدة الأمريكية بالاستفادة من الاسلام السياسي

وأكد السفير محمد العرابي، خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث»، والمُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتوقع أنها ستستفيد من مفهوم الإسلام السياسي، ولكن التجربة على أرض الواقع أثبتت فشل التفكير الأمريكي فيما يخص هذا الأمر.

الولايات المتحدة وعدم الترحيب بها في المنطقة

وأضاف «العرابي»، أن الولايات المتحدة أصبحت غير مرحب بها في المنطقة العربية بسبب دعمها للإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الإخوان الإرهابية، ولهذا وجدت الدول العظمى فرصة عظيمة لها للتدخل في المنطقة العربية واستقطاب العلاقات في المنطقة بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أنَّ «السياسة الأمريكية في المنطقة العربية بعد أحداث 11 سبتمبر كانت خالية من الذكاء والرشد».