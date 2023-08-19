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محافظ القاهرة الأسبق: الإسلام السياسي تغلغل في البلد بشكل واضح بعد 1991

كتب:

محمد عزالدين
01:10 ص | السبت 19 أغسطس 2023
الدكتور جلال السعيد

الدكتور جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة الأسبق، إنه عندما خرج من مصر كان المجتمع العادي يذهب للسينما والجامعات، كل أوجه الحياة الجامعية معروفة، وعندما سافر إلى دراسة الدكتوراه في كندا، فجأة وجد أن الأجيال التي بعده لديه ذقن خفيفة، ويرتدون جلبابا قصيرة، ولم يكن يعرف حينها أنها نتاج شيء ما يحدث في مصر.

مصر تغيرت بعد 1991

أضاف «السعيد»، خلال لقاء ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه عندما عاد إلى مصر 1991، وجد أن البلد تغير، والفكر السلفي والإسلامي السياسي متغلل في البلد بشكل واضح، وينعكس في طريقة اللبس والكلام، والتعامل والتفكير بشكل لا تخطئه العين.

اختلاف ما يحدث خارج مصر

أشار إلى أنه عندما كان خارج مصر، كان يسمع أخبار ما حدث مع الرئيس السادات، لكن إحساسه الشخصي في الخارج، بطبيعة ما يحدث في البلد، مختلفا عما يكون عايش في أرض الواقع، فوجدت الدولة مختلفة.

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