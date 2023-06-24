عبدالغني: أكبر إنجاز لـ30 يونيو إنهاء سيطرة الإسلام السياسي على مصر

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إنّ حالة الحوار وفتح الأبواب والنوافذ ستتيح للقيادة السياسية أن تطلع على كل الأفكار، إذ أن صنع القرار مهمته صعبة جدا، حيث يحاول صانع القرار أن يوازن بين اعتبارات مختلفة، موضحا «هناك فارق بين صنع القرار واتخاذ القرار، فاتخاذ القرار مهمة القائد السياسي في أي بلد، والقائد السياسي هو من يتحمل المسؤولية، ولكن صنع القرار يختص بالمدخلات».

من المهم أن تصل آراء المصريين كلهم إلى صانع القرار

وتابع عبدالغني «مدخلات صنع القرار السياسي يأتي من روافد المجتمع، فالدولة المصرية قديمة وهناك تقارير من كل مؤسسات الدولة تكون في يد صانع القرار، وهناك استطلاعات الرأي، كما يطلع صانع القرار على رأي النخبة، وبالتالي، فمن المهم أن تصل آراء المصريين كلهم إلى صانع القرار، حتى يصنع القرار على بينة ويختار الخيار الأنسب والأقل في الخسارة والأكثر في المكسب، ولكن أي قرار به مخاطرة».

أكبر إنجاز لثورة 30 يونيو أنها أنهت مشروع سيطرة الإسلام السياسي على مصر

وأضاف الكاتب الصحفي، أنّ الدور الذي لعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مساندة الثورة الشعبية على الإخوان كان دورا حاسما، وليس مستغربا على المؤسسة الوطنية المصرية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية ورموز الأمة مثل أحمد عرابي والفريق محمد فوزي والفريق عبدالمنعم رياض وإبراهيم الرفاعي والشهيد أحمد منسي.

واستكمل عبدالغني، «روح مصر كانت تُخطف، وبالتالي، فإن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بمساندة ثورة المصريين اتسق مع كيف بُنيت المؤسسة العسكرية على عين المصريين، فالجيش المصري بُني على عين شعبه»، موضحا أنّ أكبر إنجاز لثورة 30 يونيو أنها أنهت مشروع سيطرة الإسلام السياسي على مصر والمنطقة.

وشدد على أن هذا المشروع محكوم عليه بالفشل، لأنه ضد الحياة، حيث يستخدم هذا التيار القتل، ولا مستقبل لهذا المشروع، ورغم ذلك، كان على وشك الاستيلاء على المنطقة العربية كلها والإساءة للإسلام، مؤكدًا أن مشروع الإسلام السياسي يسيء إلى الإسلام وإلى رسولنا الكريم.