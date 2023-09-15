«طلعوها من جيب الأبنودي».. العسيري يكشف مفاجأة عن أغنية «عدى النهار»

كشف الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، عن قصة أغنية «عدى النهار»، وهي الأغنية الأشهر ضمن أغاني شحن الجيش والشعب المصري لتجاوز النكسة وتحويلها لانتصار.

أغنية «عدى النهار»

وقال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، إن أغنية «عدى النهار» لم تُكتب بعد النكسة، بل كانت ضمن ديوان لعبد الرحمن الأبنودي الذي كتبه سنة 1962 قبل النكسة.

وأضاف العسيري: «الأبنودي كان أُبعد إلى أبنود جبريًا، ثم تم استدعاؤه بعد تدخل عبدالحليم حافظ، ليشارك في كتابة الأغاني بعد النكسة، ضمن مجموعة من الشعراء، منهم عبدالرحيم منصور، سيد حجاب».

ولفت إلى أن المرحلة قبل بليغ كان بطلها كمال الطويل وصلاح جاهين، وبليغ لم يكن متأثرًا أنه تورط في أغاني جاهين، قبل النكسة، بل كان لديه إحساس بالمرارة، ورفض الهزيمة، وأننا لم نحارب، مردفا: «جملة محاربناش واتخدنا غدر كانت في ذهنية بليغ، وأغنية عدى النهار طلعوها من جيب الأبنودي في لحظة الناس كانت بتسأل هانعمل إيه».

ويكشف «الباز» في الموسم الثالث ببرنامج «الشاهد» شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.