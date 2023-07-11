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متحف الأبنودي يستضيف ورشة فنية للرسم والتلوين الأحد

كتب:

إلهام الكردوسي
12:33 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
عبد الرحمن الأبنودي

عبد الرحمن الأبنودي

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الأحد المقبل، ورشة فنية للرسم والتلوين، في متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بقرية أبنود التابعة لمحافظة قنا، ضمن الأنشطة الصيفية للقطاع.

وتستهدف الورشة، الفئات العمرية من سن 7 حتى 13 عاما، وتبدأ أعمال الورشة في تمام العاشرة صباحا.

ويضم المتحف قاعة عرض لمحتويات السيرة الهلالية التي جمعها الأبنودي في جمعها، كيف يصبح المتحف تراثا ومرجعا للباحثين ومحبي السيرة الهلالية وعشاقها، وخوفا عليها من الاندثار.

وكان الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، اختار بلدته «أبنود» لإقامة متحف السيرة الهلالية بها، اعترافا منه بفضل قريته عليه واعتزازا بجذوره الصعيدية وتأكيدا لانتمائه لهذه المنطقة، وبعد أن بذل جهودا كبيرة في جمع هذه السيرة.

وتولى صندوق التنمية الثقافية إنشاء المتحف والمكتبة، ثم انتقلت تبعية المتحف إلى قطاع الفنون التشكيلية عام 2004.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي