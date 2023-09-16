فئات ممنوعة من حلوى المولد.. وهذا النوع ابتعد عنه «كله مواد صناعية»

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يقبل الكثيرون على شراء الحلوى بكميات كبيرة احتفالا بهذه المناسبة التي ينتظرها الجميع من عام لآخر، لكن هناك بعض الفئات مثل مرضى السكري والكبد والقلب وأصحاب السمنة يسيطر عليهم الخوف قبل تناول تلك الحلوى ما يطرح أسئلة عن الكميات المناسبة وأفضل الأنواع التي يمكن تناولها دون أن تسبب أي أضرار لهم.

الفئات الممنوعة من الإفراط في تناول حلاوة المولد

فئات عديدة تكون ممنوعة من تناول حلاوة المولد النبوي الشريف بكميات كبيرة لتجنب حدوث مخاطر لهم وكان من تلك الفئات أصحاب مرضى السكري حيث ترفع حلاوة المولد من نسبة السكر لديهم مما يزيد من معاناتهم وفقا لما ذكره الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية.

وتابع «الحوفي» في تصريحاته لـ«الوطن» أن مرضى السمنة المفرطة، يفضل تجنبهم الإفراط في تناول حلاوة المولد لأنها تعمل على زيادة السعرات الحرارية في الجسم، وأيضا كبار السن يجب عليهم عدم الإفراط في تناولها، ومثلهم مرضى القلب، لأن السكر المرتفع يجعل الجسم يفرز الأنسولين الذي يتسبب في زيادة سُمك الأوعية الدموية.

أنواع الحلوى التي يفضل عدم شرائها

توجد بعض أنواع الحلوى نصح استشاري التغذية العلاجية بضرورة عدم شرائها والابتعاد عن تناولها ومن أبرزها «عروسة المولد» لأنها تحتوي على نسبة عالية من المواد الصناعية، ناصحا بضرورة شراء حلاوة المولد من أماكن مضمونة وأن تكون مغلفة وذلك لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي.

لم تكن السكريات التي تحتوي عليها حلاوة المولد هى المشكلة فقط في تناولها ولكن هناك أنواع من الحلوى تحتوي على المكسرات، مثل الفول السواداني والسمسم وغيرها، وهذه تحتوي على نسبة عالية من الدهون ما يؤدي إلى زيادة الوزن لذلك يفضل على مرضى السمنة عدم الإفراط في تناولها، بحسب «الحوفي».

السعرات الحرارية المناسبة

وفيما يخص السعرات الحرارية التي يمكن للأشخاص تناولها من حلاوة المولد لتجنب الإصابة بمخاطرها وللحفاظ على صحتهم، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن الجرام الواحد من حلاوة المولد يحتوي على 4 سعرات حرارية، وإذا كان وزن القطعة الواحدة 50 جراما أي أنها تحتوي على 200 سعر حراري، وإذا تناول الشخص ربع كيلو أي 250 جراما من حلويات المولد فبذلك يكون تناول 1000 سعر حراري.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت الدكتورة مروة نوح، أخصائية التغذية، أن السعرات الحرارية تحسب بكل 100 جرام: «الملبن يحتوي على 1000 سعر حراري، البندقية 800، الفولية 700، السمسمية والفسدقية واللوزية 650»، وذلك خلال برنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على فضائية القناة الأولى.

نصائح لمرضى السكر قبل تناول حلاوة المولد

يفضل لمرضى السكري استشاري الطبيب المعالج له في تناول الكمية المسموح له تناولها، كما يفضل لمريض السكر الإكثار من شرب المياه، حتى لا تزيد الحلوى من نسبة السكر لديه، كما يفضل له أيضا تناول الكثير من الخضروات بجانبها وفقا لما ذكرته الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة، مشيرة إلى أن يجب على مرضى السكري تجنب الإفراط في تناول حلوى المولد، وذلك لأن الحلوى ترفع من نسبة السكر لديهم مما يزيد من معاناتهم