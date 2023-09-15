شهر ربيع الأول يبدأ غدا.. تعرف على موعد المولد النبوي فلكيا

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية «مرصد حلوان»، بياناً مؤكدا أن أمس الخميس هو يوم تحرى الهلال، ومن المتوقع ميلاد هلال شهر ربيع الأول لعام 1445هـ، اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، وبذلك يعد يوم الجمعة 14 سبتمبر 2023 هو المتمم لشهر صفر 1445هـ، ويوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، هو غرة شهر ربيع الأول 1445هـ، ويولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ/ 15-9-2023.

شهر ربيع الأول.. متى موعد المولد النبوي؟

وبعد إعلان البحوث الفلكية أول أيام شهر ربيع الأول، يكون المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ويوافق في التقويم الهجري 12 ربيع أول، وبالتالي من المتوقع أن يحصل المصريون على إجازة يوم الخميس 28 سبتمبر، بدلًا من الأربع، وفقًا لقرار ترحيل الإجازات، وسيتمتعون بـ3 أيام إجازة متتالية مدفوعة الأجر.

دار الإفتاء المصرية

من ناحية أخرى، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.