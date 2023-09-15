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أستاذ تغذية: احذروا الإفراط في تناول حلوى المولد النبوي

كتب:

مريم جاد
02:17 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
الدكتورة ناهد لطفي - أستاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء

الدكتورة ناهد لطفي - أستاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء

نصحت الدكتورة ناهد لطفي، أستاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء، بالاعتدال في تناول حلوى المولد النبوي، والتركيز على الأنواع التي تحتوي مكسرات بنسبة 50%، لأنها غنية بعناصر مضادة للأكسدة والدهون الصحية والبروتينات.

الابتعاد عن الحلوى الملونة 

وأضافت «لطفى» خلال لقاء مع برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قنوات «DMC»، أنه يجب الابتعاد عن الحلوى ذات الألوان الصناعية مثل الملبن الملون، لأنها غنية بالمواد الحافظة والنكهات الصناعية، كما يفضل الشراء من مكان موثوق، ومدون عليه تاريخ صلاحية وتاريخ إنتاج.

الاعتدال في تناول حلوى المولد النبوي

وتابعت أستاذ التغذية: يفضل الاعتدال في تناول الحلوى لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والسعرات الحرارية العالية، لذلك يفضل التقليل منها، فالأشخاص الأصحاء يفضل أن يتناولوا حوالي 100 جرام أما عن مرضى السكري والضغط فيفضل تناول من 20 حتى 40 جراما فقط.

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بقلم مريم جاد