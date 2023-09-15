وزير التموين: طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات بتخفيضات 25%

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت بمجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف، مشيرا إلى توجيهاته للشركة القابضة بأن تكون الحلوى المطروحة بجودة عالية، وبتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من حلوى المولد النبوي الشريف.

ضخ الحلوى في 1300 مجمع استهلاكي

وقال وزير التموين، إن حلوى المولد النبوي الشريف تم ضخها في نحو 1300 مجمع استهلاكي، مشيرا إلى أن تلك الحلوى قد تم تصنيعها بالمخابز والشركات التابعة للوزارة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية، بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

وأكد حسنين، أن هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يوميا، حسب طلب المواطنين، مشيرا إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

الكميات تكفي كل المجمعات

وأكد أحمد كمال، المتحدث باسم الوزارة، معاون الوزير، أن الكميات التي يتم طرحها يوميا بالمجمعات الاستهلاكية تكفي كل مجمع حسب الطلب على حلوى المولد النبوي الشريف به، مشيرا إلى أنه يتم زيادة الكميات المطروحة حال زيادة الطلب.

وأضاف أن الدكتور علي المصيلحي، يتلقى تقريرا يوميا من الشركة القابضة حول الكميات المطروحة من حلوى المولد النبوي الشريف وأسعارها وجودتها أيضا.