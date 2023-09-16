«فورد» تقرر طرد 600 موظف من مصنع تجميع في ميشيجان.. أضربوا عن العمل

قررت شركة «فورد» الأمريكية لصناعة السيارات، طرد نحو 600 موظف من المضربين عن العمل في مصنع تجميع في ميشيجان، بسبب عدم قيامهم بواجباتهم، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأمس الجمعة، أعلن اتحاد عمال السيارات الأمريكي، عن بدء إضراب جماعي في مصانع شركات صناعة السيارات: «فورد-جنرال موتورز- ستيلانتس»، ويعمل في مصانع الشركات الثلاث نحو 150 ألف عضو في النقابة.

12700 عامل بدأوا الإضراب

وبلغ عدد العمال الذين بدأوا الإضراب 12.7 ألف عامل، بواقع 3.3 ألف في «فورد»و5 آلاف و800 عامل في «ستيلانتس» و3.6 ألف في «جنرال موتورز».

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات لـ«مجموعة أندرسون» إلى أنه في حالة بدء الإضراب، فإنه قد يكلف الاقتصاد الأمريكي، خسائر بقيمة 10 مليارات دولار في 10 أيام فقط.

المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور

وكان أعضاء النقابات، طالبوا في وقت سابق، الشركات بزيادات كبيرة في الأجور، إلى جانب تحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات وغيرها من التدابير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفشل اتحاد عمال السيارات الامريكي، في وقت سابق في المفاوضات مع شركات السيارات، التي استهدفت التوصل لاتفاقات عمل مدتها 4 سنوات.