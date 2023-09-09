جيسيكا تشاستين تدعم إضراب نجوم هوليوود من مهرجان فينيسيا السينمائي

حرصت النجمة الأمريكية جيسيكا تشاستين على دعم إضراب ممثلي هوليوود خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي، وظهرت في المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها «Memory» للمخرج ميشيل فرانكو، المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي ترتدي قميص أسود مدون عليه: «نقابة ممثلي الشاشة في حالة إضراب».

وكشفت جيسيكا تشاستين في المؤتمر الصحفي للمهرجان أنها كانت مترددة حول حضور المهرجان، إلا أن فريق العمل نصحها بالتواجد، وأكّدت ضرورة التزام اتحاد المنتجين بطلبات الممثلين التي تراها عادلة، على حد تعبيرها، «الممثلين يستحقون تعويضًا عادلاً، وأنه يجب حمايتهم من تدخل الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يكون هناك تقاسم لإيرادات الأعمال»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

نجوم هوليوود يغيبون عن السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

وتعتبر جيسيكا تشاستين أول نجمة في هوليوود تتواجد على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، إذ غاب عدد كبير من النجوم عن الحضور بسبب إضراب الممثلين وكان من بينهم النجمة إيما ستونالتي لم تحضر عرض فيلمها «Poor Things»، بالإضافة إلى برادلي كوبر الذي يشارك في المهرجان كمخرج وممثل في فيلم «Maestro».

وجاءت مشاركة «تشاستين» في المهرجان بالرغم من قواعد الإضراب التي تمنع أعضاء نقابة ممثلي الشاشة بشكل عام من الترويج لمشاريعهم الحالية أو السابقة أثناء الإضراب، لأن فيلم «Memory» هو إنتاج مستقل حصل على موافقة مؤقتة من النقابة.