دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق اوكرانية، بينها: «خاركيف-بولتافا-دنيبروبيتروفسك»، وفي الجزء الخضع لسيطرة «كييف» من زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإيجابية بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استعداد الأول لحل الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.

باور: «موسكو» تحاول الاستفادة من خروجها من «صفقة الحبوب»

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية«يو إس أيد» سامنتا باور، إن الولايات المتحدة لا تريد السماح لروسيا باستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق بحبوبها الخاصة وتصبح المورد الرئيسي، مضيفة خلال مناقشة نظمتها مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن «موسكو» تحاول ملء الفراغ والاستفادة من خروجها من مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، وبالتالي منع الحبوب الأوكرانية من دخول السوق، لتصبح المورد الأول.

وفي سياق آخر، أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إلى أن بلاده ستعتبر أي رد فعل من جانبه «واشنطن» على طرد دبلوماسيين أمريكيين اثنين من روسيا بمثابة تصعيد.

وأمس الأول الخميس، أصدرت وزارة الخارجية الروسية، أوامر لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة روسيا في غضون 7 أيام بسبب التواصل مع موظف يدعى روبرت شونوف، الذي تتهمه السلطات في «موسكو» بأنه جاسوس، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأوضح ريابكوف، أن الموظفين الذين تم اعتبارهم كأشخاص غير مرغوب فيهم شاركوا في أنشطة تتعارض مع أحكام «اتفاقية فيينا»، مضيفا للصحفيين، أن روسيا ستدرس طلب «واشنطن» بإصدار تأشيرات للموظفين الجدد في السفارة الأمريكية، الذين يمكنهم القدوم ليحلوا محل الاثنين الذين تمطردهم.