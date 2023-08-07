وسائل إعلام: تحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية بينها «خاركيف»

حذرت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، من غارات جوية في عدة مناطق: «خاركيف، بولتافا، سومي، دنيبروبتروفسك»، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من «مقاطعة زابوريجيا»، بحسب وسائل إعلام.

وفي وسط نيويورك الأمريكية، تجمع أكثر من 100 شخص في الساحة المجاورة لمنظمة «الأمم المتحدة» في مظاهرة حملت اسم «الإنسانية من أجل السلام» للاعتراض على استمرار تسليح أوكرانيا.

وحمل المتظاهرون، ملصقات: «أوقفوا تسليح وتمويل أوكرانيا»، و«محادثات السلام»، و«الناتو يدمر..لكن بريكس تعمر»، ولافتة: «السلام مع الصين وروسيا. لا لحرب عالمية ثالثة!»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية ،إن أكبر الشركات الأوروبية، تكبدت خسائر في السوق الروسية لا تقل عن 100 مليار يورو بعد بدء الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى تسجيل حوالي 176 شركة، انخفاضا في قيمة الأصول، والتكاليف المرتبطة بصرف العملات، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.