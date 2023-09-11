«الخارجية الصينية»: التخلي عن عقلية «الحرب الباردة» حل الأزمة الأوكرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، اليوم، إنّ مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وذلك في تعليقه على الموقف المنصوص عليه في إعلان قمة مجموعة العشرين بشأن الصراع في أوكرانيا.

وأوضح ماو نينج، ردًا على سؤال صحفي للتعليق على موقف الصين من عدم وجود «انتقادات مباشرة لروسيا» في إعلان مجموعة العشرين: «طالما اعتقدنا أنّ مفتاح الحل النهائي للأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن عقلية الحرب الباردة، والاهتمام بالشواغل المعقولة لجميع الأطراف في المجال الأمني واحترامها، وكذلك في إيجاد حل سياسي من خلال الحوار والمفاوضات»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأكد أنّ الصين ستظل ملتزمة بالسلام والمفاوضات وستعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، موضحا أنّ إعلان قمة قادة مجموعة العشرين تم التوصل إليه بتوافق جميع الأطراف، ويعكس إجماع جميع الدول الأعضاء.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق، اعتماد إعلان نيودلهي لقمة مجموعة العشرين، في سياق الأحداث في أوكرانيا، الذي يطالب جميع الدول بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة من أجل الحصول على الأراضي.