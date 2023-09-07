ترامب: الأزمة الأوكرانية سببها تزوير الانتخابات الأمريكية في 2020

خرج الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بادعاء يفيد بأن سبب قيام الأزمة الروسية الأوكرانية، كان بسبب تزوير الانتخابات الأمريكية في عام 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

أمور لم تكن لتحدث لولا تواجد بايدن في البيت الأبيض

وقال ترامب، في مقابلة له مع المذيع الأمريكي هيو هيوت، إن الصراع الروسي الأوكراني لم يكن ليبدأ لولا تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما أن هذا لم يكن ليقع إذا استمر تواجده في البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع ترامب: «ما يحدث في أوكرانيا أمر محزن للغاية.. بوتين لم يكن ليفعل ذلك أبدًا لو لم يتم تزوير الانتخابات، انتخاباتنا. لقد تم تزويرها وسرقتها.. إذا لم يتم تزوير تلك الانتخابات، ولو كنت رئيسًا، لكان لديك الآن ملايين الأشخاص الذين أحياء وماتوا».

أزمة تايوان والصين

وأكد ترامب، في حديثه، أنه إذا كان مستمرا في المنصب لم يكن ليحدث أزمة بين تايوان والصين، لافتا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين ترامب وبين بوتين، وكذلك نفس الأمر مع الزعيم الصيني شي جين بينج، على الرغم من أنهما كانا لا يقتربا منه.

وانتقد ترامب، سياسات جو بايدن، الذي وصفه بأنه «الرئيس الأكثر فسادا وعدم كفاءة»، محذرا من أن قيادته يمكن أن تقود العالم إلى حرب نووية ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.