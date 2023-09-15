عاجل.. خبير تحكيمي يحسم جدل ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الأهلي

علق جهاد جريشة، خبير التحكيم الدولي السابق، على ركلة جزاء اتحاد العاصمة الجزائري، أمام النادي الأهلي، خلال المباراة المقامة بينهما على ملعب الملك فهد، في السوبر الأفريقي.

وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «مروان عطية لم يستطع الوصول للكرة المشتركة مع لاعب اتحاد العاصمة، وأهمل الدخول في هذه اللعبة».

جهاد جريشة: مروان عطية فشل في الوصول للكرة

وأضاف: «قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء، لأن مروان عطية لم ينجح في الحصول على الكرة، وبشكل عام أداء الحكم جيد للغاية».

اتحاد العاصمة يفوز على الأهلي ويتوج بكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

أدخل اتحاد العاصمة اللقاء لمرحلة الإثارة مبكرًا، وذلك بعد دقيقتين فقط، بعد أن وصلت الكرة إلى خالد بوسيلو، في منطقة الجزاء، وصوب الكرة وسط تألق من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

هدف ملغي للأهليوألغى الحكم هدفًا للأهلي في الدقيقة 8، سجله محمود عبد المنعم كهربا، بداعي الاشتراك مع أسامة بن بوط، حارس اتحاد العاصمة، بعد أن صوب إمام عاشور كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لترتد منه ويمسكها الحارس، مع لعب كهربا للكرة.

سيطر الأهلي وواصل فرصه الخطيرة، بعد أن أهدر المغربي رضا سليم، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، كرة في الدقيقة 18، بعد أن تلقى تمريرة من علي معلول، صوبها وسط تألق من حارس اتحاد العاصمة.

ضربة جزاء لاتحاد العاصمة.. وهدف التقدمواحتسبت تقنية الفيديو ضربة جزاء لصالح اتحاد العاصمة، في الدقيقة 40، بعد تدخل من مروان عطية، على لاعب الاتحاد، لتحتسب ضربة جزاء.

وصوب زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة، ضربة الجزاء في الدقيقة 43 لضربة الجزاء، وسجل الهدف الأول على يسار محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، ليتقدم بهدف نظيف.

وحاول لاعبو الأهلي تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية، والـ5 دقائق من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، إلا أنه لم ينجح في ترجمة السيطرة لهدف تعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد العاصمة الجزائري.

سيطر الأهلي على الشوط الثاني بشكل كامل، إلا أن اتحاد العاصمة قتل المباراة في البداية، بتكرار السقوط من أجل امتصاص حماس لاعبي الأهلي.

في الدقيقة 65 من المباراة، لجأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتنشيط الهجوم بالدفع بصلاح محسن وبيرسي تاو، بدلًا من رضا سليم ومراون عطية.

كاد الأهلي يتعادل من كرة ضالة عن طريق كهربا، بإرسال عرضية لتمر اتجاه المرمى، ويبعدها أسامة بن بوط بنجاح، ويهدر فرصة الهدف.

واصل لاعبو الأهلي محاولاتهم من أجل تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من أجل اللقاء، وسط اعتماد اتحاد العاصمة على الهجمات المرتدة، التي كانت تنتهي أمام أليو ديانج.

ودفع كولر في الدقيقة 86 بياسر إبراهيم بدلًا من محمود كهربا، من أجل الاعتماد على العرضية، واقتناص مدافع الأهلي البديل لضربات الرأس.

واحتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدلًا من الضائع، إلا أن الأهلي لم ينجح في ترجمة ضغطه من أجل تسجيل هدف التعادل.

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