عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة

حرص العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في السعودية على مواساة لاعبي الفريق عقب خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.

تفاصيل أول رد فعل من الأهلي على خسارة السوبر الأفريقي

وعلم الوطن سبورت أن فور دخول اللاعبين لغرف الملابس، توجه العامري فاروق وحرص على الاجتماع لمدة دقائق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق واللاعبين لمواستهم على الهزيمة، مؤكدا أن الفريق مازال في بداية الموسم الجديد، وعلينا التعلم مت أخطائنا ونسيان الهزيمة، خاصة أن الفريق مقبل على العديد من البطولات الهامة خلال الفترة المقبلة.

وشدد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي للاعبين أن حكم المباراة الجابوني بيير جيسلان أتشو تحامل على لاعبي الفريق ورفض احتساب أكثر من ركلة جزاء صحيحة للفريق خلال المباراة.

وتوج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.