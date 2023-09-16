6 طرق للربح من موقع «فيسبوك».. «اعمل لنفسك دخل شهري»

ربح المال من الإنترنت أمر يتطلع إليه الكثيرون خاصةً إذا تعلق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك»، إذ تحظى بشعبية واسعة، ما يجعلها سوقًا رائعة لاستهداف الأشخاص المهتمين بالعديد من المجالات والمنتجات مما يمكّن من ربح المال بسهولة، وفقًا لموقع «shopify» المتخصص في هذا الشأن.

«متجر فيسبوك» Facebook Marketplace

يقدم فيسبوك خدمة «متجر فيسبوك» هو عبارة عن مكان على فيسبوك يمكّنك من خلاله عرض منتجاتك للبيع، أو الاطلاع على منتجات الغير المعروضة للبيع من أجل الشراء، من أجل تحقيق دخل مجزي بواسطة هذه الخدمة، ولاستخدامها، عليك بالخطوات التالية:

- اذهب إلى (Marketplace) في فيسبوك.

- بعد ذلك حدد بيع شيء ما.

- ثم اضغط على عنصر للبيع وأدخل العنوان والتسعير والموقع والفئة.

- الآن انشر المنتج وابدأ في جني الأموال من فيسبوك.

التسويق بالعمولة (Facebook Affiliate Marketing)

التسويق بالعمولة هو الترويج لمنتج أو خدمة مقابل الحصول على عمولة، ولتبدأ هذه الخطوة يجب عليك أن تصبح مسوق لمنتج أو خدمة معينة ثم تروج لها، وسوف تحصل من كل عملية بيع تتم من خلال روابط ترويجك على عمولة.

إعلانات فيسبوك

يمكن جعل فيسبوك طريقة هامة للحصول على زيارات لموقعك اللإلكتروني المحقق لشروط «جوجل أدسنس»، من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بك، عن طريق نشر رابط مقالتك على الصفحة.

الربح من الفيسبوك من خلال بيع المنتجات

بيع المنتجات من أسهل الطرق لربح المال على فيسبوك، وذلك عن طريق البحث عن منتج مميز عليه إقبال لجمهورك المستهدف والحصول عليه بسعر رخيص.

كسب المال من خلال مجموعات الفيسبوك

يمكن استغلال مجموعات الفيسبوك لجني المال، عن طريق البحث عن الجروبات ذات التفاعل العالي والمتعلقة بمجالك، ثم انضم اليها، ثم قدم محتوى مفيد على هذه الجروبات ثم قم فيها بعرض منتجاتك وإعلاناتك وكل ما تريده؛ وذلك لأن طرق الإقناع فيها للعملاء تكون أسهل.

الربح من الفيس بوك عن طريق التطبيقات

يمكن أن يكون تطبيق فيسبوك مصدر دخل قويًا إذا كنت تعرف كيفية إنشاء تطبيق مفيد، وذلك لأن تطبيقات فيسبوك قابلة للبرمجة ويمكنك حتى تكوين قاعدة البيانات أو استخراج معلومات المستخدم وفقًا لاحتياجاتك، ولكن يجب أن تكون جيدًا من الناحية التقنية ولديك بعض المعرفة بتطبيقات فيسبوك.