القبض على عاطل اخترق 19 حساب «فيسبوك» وانتحل صفة أصحابها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الشخصية لعدد من المواطنين على موقع «فيسبوك» وانتحال صفة أصحابها وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائهم.

وكشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص «مجهول» بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وانتحال صفتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وبلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 19 واقعة.

وأمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.