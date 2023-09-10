انتشار واسع لعلم المغرب عبر صفحات «فيسبوك» بسبب الزلزال

تضامن عدد كبير من المشاهير ورواد منصات التواصل الاجتماعي مع الشعب المغربي خلال الساعات الماضية، بعدما تعرض المغرب لزلزال مدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، واستمرت هزاته لنحو 30 ثانية، ما أدى إلى فرار الأهالي من المنازل، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 820 شخصًا وإصابة أكثر من 670 آخرين.

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه زلزال المغرب وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وعند إحداثيات خط العرض 30961 درجة شمالًا وخط الطول 8413 درجة غربًا، ومن المتوقع أن تكون هناك هزات ارتدادية خلال الساعات والأيام المقبلة، وشعرت بالزلزال عدة مدن مغربية هي «الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن»، كما شعرت 6 دول بجوار المغرب بالهزة الأرضية، وهي «مضيق جبل طارق، موريتانيا، البرتغال، إسبانيا، الصحراء الغربية، الجزائر».

كرمال #المغرب وسلامة شعبو الغالي..

منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب..

الله يحفظكن #نجوى_كرم #أكادير pic.twitter.com/KtBVX7OCp0 — Najwa Karam (@najwakaram) September 9, 2023

وكان من ضمن المشاهير الذين تضامنوا مع الشعب المغربي في حادثه الأليم المطربة أصالة، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، صورة العلم المغربي، مُعلقة: «الله يحفظ أهلنا الغاليين بالوطن الغالي المغربي الحبيب.. قلوبنا موجوعة عليكم وبكل لحظة بندعي لكم الله يتلطف فيكم ويحميكم ويعينكم ويرحم اللي تركونا ويصبر أهلهم آمين يا رب العالمين».

نجوى كرم تواسي الشعب المغربي

كما خرجت الفنانة نجوى كرم، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع «X»، لتواسي الشعب المغربي، مُعلقة: «كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن».

وتضامن الفنان مصطفى شعبان مع الشعب المغربي من خلال نشر صورة علم المغرب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، مُعلقًا: «التعازي والكلمات لا تكفي لمواساة أهلنا في المغرب جراء هذا الزلزال المروع.. نسأل المولى عز وجل أن يرفع عنهم البلاء ويخفف عنهم».. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــا.