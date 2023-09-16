عاجل.. كولر ينفعل على لاعبي الأهلي بسبب خسارة السوبر الإفريقي ويهددهم بالدكة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن غضب المدرب السويسري مارسيل كولر، من المستوى الذي ظهر عليه نجوم الفريق الأحمر، خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، والذي أدى لخسارة لقب كأس السوبر الأفريقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «كولر غاضب للغاية من مستوى لاعبي الأهلي، وعنفهم على أدائهم عقب نهاية مباراة اتحاد العاصمة».

وتابع: «كولر هدد لاعبي الأهلي باتخاذ قرارات صارمة ضدهم حال استمرارهم بهذا المستوى، وأشار إلى أنه قد يجلس بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء، وستكون لدكة مصير أي لاعب لا يقدم المنتظر منه داخل أرضية الملعب، مهما كان اسمه».

وأكمل: «مدرب الأهلي لم يكن راضيًا عن مستوى العديد من لاعبي الفريق، وكان منزعجًا من أدائهم في السوبر الأفريقي، وعلى رأسهم الثلاثي علي معلول، حسين الشحات ومروان عطية، خاصة أنه كان ينتظر منهم الكثير بعد تألقهم في المراحل الحاسمة من الموسم الماضي».

وأتم: «كولر سيعقد جلسة مع لاعبي الأهلي بعد العودة لمصر، وقبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز، لتصحيح المسار وعلاج الأخطاء».