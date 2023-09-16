عاجل.. أول رد من كولر على أداء إمام عاشور في مباراة السوبر الإفريقي

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أداء إمام عاشور لاعب الفريق الجديد في السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد من ركلة جزاء احتسبها الحكم الجابوني.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة بين الفريقين: «إمام عاشور قدم مباراة جيدة وضروري نتفهم إن دي عناصر جديدة على الفريق وبتحتاج وقت عشان تنسجم وتتعامل بالريتم بتاعنا، وخصوصا إن إمام كمان كان مصاب لفترة كبيرة، لكن أنا متأكد إن إمام لما يبدأ يدخل معانا في المباريات مع الوقت، هيكون إضافة قوية وهيفرق معانا جدًا».

وواصل: «إمام قدّم مباراة جيدة، وخاض أول مباراة له بعد غيابه للإصابة لمدة 4 أشهر، وعندما يصل لإيقاع لاعبي الأهلي سيكون إضافة كبيرة لنا».

وكان إمام عاشور شارك للمرة الأولى رفقة النادي الأهلي في أولى مبارياته الرسمية ليعلن جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة خاصة أنه عاد من إصابة كانت قوية رفقة فريقه السابق ميتلاند الدنماركي.