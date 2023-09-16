روسيا: تدمير 9 مركبات قتالية أوكرانية في مدينة دونيتسك

دمرت المدفعية الروسية للمجموعة الجنوبية المشاركة في العملية الخاصة، اليوم السبت، 9 مركبات عسكرية أوكرانية في جمهورية «دونيتسك» الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي"، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

تدمير مركبة مشاة قتالية

وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي، أنه جرى تدمير مركبة مشاة قتالية من طراز «برادلي» أمريكية الصنع و3 مركبات قتالية مدرعة تابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 5 مركبات في بريدتشينو وتشاسوف يار وكراسنوجوروفكا.

وتابع: «أصابت مدفعية المجموعة «الجنوبية» مستودع ذخيرة ميدانيًا في فيسيول، وهي نقطة انتشار مؤقتة لوحدة من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بيرفومايسكي».

خلال المعركة المضادة للبطارية في هذا الجزء من الجبهة، تم تدمير 3 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى أربع قذائف هاون عيار 120 ملم.