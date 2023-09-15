مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الدمار بدرنة الليبية كبير.. وعائلات بأكملها أبيدت

استعرضت «القاهرة الإخبارية»، في تغطية من مدينة درنة الليبية، تطورات الأوضاع في المدينة، والتي تمثل أكثر من 5% من الأراضي الليبية، موضحة حجم الجهود المصرية الكبيرة لإغاثة المتضررين بالمدينة.

فرق إغاثية من مصر

وكشفت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، عن وجود فرق إغاثية من مصر ودول أخرى لدعم المتضررين جراء العاصفة دانيال، والذي ضرب المدينة منذ أيام، موضحة وجود أكثر من 12 ألف مفقود بجميع أنحاء المدينة.

وقالت مراسلة القناة، فرق الهلال الأحمر تواصل البحث عن ناجين، فضلًا عن انتشال عشرات الجثث التي جرفها البحر، موضحة أن حجم الكارثة في المدينة لا يمكن وصفه، متابعة: «عائلات بأكملها راحت ضحية الفيضانات».

انقطاع الطرق

وواصلت: «شارع سكني تحول إلى وادٍ بعدما جرفته الفيضانات»، فضلًا عن انقطاع الطرق شرقًا وغربًا بعد تهدم الجسور».

وفي سياق متصل، حذَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خطورة انتشار الأمراض عبر المياه في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك خبراء أوروبيين موجودين على الأرض في ليبيا لمتابعة هذا الأمر.