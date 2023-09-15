مراسل «القاهرة الإخبارية»: الوضع باليونان لا يقل قسوة عن ليبيا بعد الإعصار

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الوضع في اليونان لا يقل قسوة عما حدث في ليبيا جراء الإعصار دانيال الذي اجتاح البلاد وخلَّف العديد من الضحايا والمفقودين.

انقطاع الكهرباء والمواصلات

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مئات الآلاف من المواطنين خصوصًا في وسط وغرب وشمال اليونان يعانون من انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مياه نقية للشرب، وانقطاع المواصلات حيث لا يستطيع أحد الذهاب إلى مناطق أخرى.

وتابع: «الطرق العمومية الكبيرة التي توصل مدن اليونان ببعضها مقطوعة وكذلك السكك الحديدية، والمواطنون يعانون الكثير من المشكلات بسبب إعصار دانيال الذي ضرب اليونان وبعدها توجه إلى ليبيا».

كما أكد أن رئيس الوزراء اليوناني وجَّه بالاهتمام بالصحة العامة بسبب مشكلة نفوق الحيوانات، مضيفًا: «هناك أكثر من 50 ألف رأس ماشية نفقت جرّاء هذا الإعصار وهذا بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الصحة العامة في اليونان».

دفن جثث الحيوانات النافقة

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية تحاول مع رجال الشرطة والجيش والمتطوعين دفن جثث الحيوانات النافقة حتى لا يتفاقم الوضع.

وأوضح أن اليونان تعاني أيضًا من مشكلات في الصرف الصحي ووصول المياه إلى المنازل وذلك لأن الفيضانات التي تعرضت لها البلاد كانت بها كميات كبيرة جدًا من الطين لذلك يتم إرسال مياه معدنية لاستخدامها.