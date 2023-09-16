تحرير 200 محضر في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من تحرير 200 محضر خلال الحملات التفتيشية على المخابز والمحال التجارية والأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

حملات مكثفة لضبط الأسواق في محافظة المنوفية

وأكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن الحملات الصباحية والمسائية نجحت في ضبط لحوم وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات على الأسواق والمحال التجارية، وتم التحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير 100 محالفة لمخابز مخالفة بمراكز المحافظة

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات على المخابز حررت ما يقرب من 100 محضر متنوع، مشيرا إلى أن التلاعب في وزن الرغيف تصل عقوبته إلى غلق المخبز بعد العرض على اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأشار إلي أن الحملات التموينية تشمل جميع القرى والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، فضلا عن المشاركة في حملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة والجهات المعنية لضبط الأسواق والمنع الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية واللحوم.