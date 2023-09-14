محافظ المنوفية: تنفيذ 25 مشروعا للشباب بتمويل 7 ملايين جنيه خلال شهر

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنّ فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت 44 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 25 مشروعا بتمويل ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين، ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر .

محافظ المنوفية: تنوع فرص العمل في المشروعات المقدمة للشباب

وأوضح محافظ المنوفية، أنّ فرص العمل التي وفرتها المبادرة للشباب من أبناء المحافظة، تنوعت بين إقامة مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية، موجهًا القائمين على البرنامج، بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، لا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

أهداف المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية

وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من «مشروعك» خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.