قواعد وشروط تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الجامعات.. التقديم يبدأ غدا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، قواعد وشروط تقليل الاغتراب 2023 للطلاب المرشحين للكليات وفقًا لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن القواعد تسري على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات.

قواعد وشروط تقليل الاغتراب 2023-2024

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد وشروط تقليل الاغتراب 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني، موضحة أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وفقًا للطاقة الاستيعابية، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023.

وأوضحت الوزارة القواعد التي تتضمن التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب 2023، على النحو التالي:

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.