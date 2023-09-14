«التعليم العالي»: فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي حتى 7 ديسمبر

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بالولايات المتحدة الأمريكية، فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الأمريكي في دورته الـ23، والذي يشمل مِنحا للمشروعات المُشتركة بين الجانبين، وزيارة بحثية للباحثين المصريين للمؤسسات الأمريكية بتمويل يصل إلى 25500 دولار أمريكي.

زيارات بحثية لشباب الباحثين المصريين للمؤسسات الأمريكية

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون المُشترك في الأنشطة والمجالات العلمية والتكنولوجية ذات الاهتمام المُشترك، من خلال إتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وزارة التعليم العالي

ويشمل الدعم «منح المشروعات المشتركة»؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي بين العلماء المصريين والأمريكيين، لمدة عامين إلى ثلاث سنوات بحد أقصى للتمويل يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي لكل فريق بحثي بكل دولة.

كما يشمل الدعم «زيارة بحثية لشباب الباحثين قصيرة الأجل لشباب الباحثين للمؤسسات الأمريكية»، لمدة لا تزيد عن 9 أشهر بحد أقصى للتمويل 25500 دولار أمريكي.

ومن المُقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية هو 7 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثالثة مساءا.