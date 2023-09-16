«معلومات الوزراء» يحدد 4 مزايا لنجاح تموين السفن بالوقود لأول مرة 

نجحت مصر في تقديم خدمة تموين السفن بالوقود لأول مرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر يونيو 2023، إذ جرى تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار بدء المنطقة الاقتصادية في تقديم هذه الخدمة للخطوط الملاحية المتعاملة.

مصر تصبح جهة تجارة ترانزيت

ووفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فأن عملية التموين تحقق العديد من المزايا على النحو التالي:

- ستساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وتداولها وكمرفأ.

- مصر تصبح جهة تجارة ترانزيت تجذب الكثير من الخطوط الملاحية.

- عندما تتوفر خدمات تموين السفن بالوقود بشكل موثوق وفعال يمكن أن يجذب ذلك المزيد من السفن للتوقف في المواني المصرية.

- استخدام قناة السويس كممر تجاري.

مؤشرات أداء مواني المنطقة الاقتصادية

كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقة بالمناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء مواني المنطقة الاقتصادية، فوقفاً للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحري بلغ إجمالي عدد السفن المترددة بموانيء المنطقة الاقتصادية عام 2022 نحو 3647 سفينة بزيادة 10% عن عام 2021.

وبلغ إجمالي تداول الحاويات عام 2022 نحو 5.1 ملايين حاوية بزيادة 6% عن عام 2021 كما بلغ إجمالي تداول البضائع عام 2022 نحو 70 مليون طن بزيادة 8% عن عام 2021 ومما لا شك فيه أن هذا التطور بمؤشرات أداء مواني المنطقة الاقتصادية سيزيد من جاذبية مصر كوجهة للنقل وتجارة الترانزيت.