ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت بالنصف الأول من 2023

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نجاحها في تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها، إذ أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق ميناءي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعاً كبيراً خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022.

تشجيع تجارة الترانزيت

وحسب تقرير صادر عن الميناء فإن هذه الزيادات جاءت في إطار اتخاذ العديد من الإجراءات مؤخراً لتشجيع تجارة الترانزيت، إذ تمّ التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجارة الترانزيت منها على سبيل المثال لا الحصر:

- إصدار مصلحة الجمارك المصرية للمنشور رقم 25 لسنة 2023 والذي تضمن إخضاع الرسائل الواردة للموانئ والتي يتمّ نقلها وفقاً لنظام البضائع العابرة الترانزيت غير المباشر لمسار الإفراج الجمركي الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة «X-RAY» بشرط سلامة الأختام والأقفال.

هذا الإجراء سينهي عملية الفحص اليدوي بشكل كبير ما سيؤدي إلى خفض الوقت والتكلفة على العملاء على نحو ملحوظ وعدم خضوع حاويات الترانزيت المباشر لإجراءات الفحص والكشف.

- تمّ التنسيق مع شركات الخزن بميناءي الإسكندرية والدخيلة لتوفير ساحات مخصصة للترانزيت وقد أبدت استعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت بأعداد كبيرة داخل ساحات مخصصة لذلك.

- إتاحة إمكانية التعامل المباشر للعملاء على المنظومة الإلكترونية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصة بالترانزيت.

توافر بيانات كاملة ولحظية عن الحاويات

- إتاحة إدراج الترانزيت على منظومة النافذة الخاصة بمصلحة الجمارك والتي تم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحة في إطار الحوكمة والشفافية وتوجيهات الدولة نحو إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.

وهذا يأتي حرصاً على موارد الدولة من العملة الصعبة وحفاظاً على الأمن العام ومقدرات الدولة المصرية من خلال توافر بيانات كاملة ولحظية عن الحاويات والبضائع والطرود الموجودة على أراضيها.

- تقديم كل التسهيلات والتخفيضات اللازمة تشجيعاً لتجارة الترانزيت ومنها استحداث مركز لخدمة العملاء من بين مهامه استلام الوثائق وتلقي الطلبات والشكاوي وتوفير إمكانية الدفع الإلكتروني.

- تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بواقع نسبة تخفيض 20%.