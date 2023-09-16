إطلاق مبادرة «أنت الحياة» في السويس السبت المقبل

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس، إطلاق مبادرة «أنت الحياة» التابعة للمؤسسة، السبت 23 سبتمبر الجاري، في 3 أماكن بقرية العمدة التابعة للقطاع الريفي بحي الجناين.

مواعيد إطلاق مبادرة «أنت الحياة» بالسويس

وأوضح بيان صادر عن مؤسسة حياة كريمة بالسويس، أن موعد إطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بمحافظة السويس، سيكون السبت 23 سبتمبر، وتستمر حتى الخميس 28 من الشهر ذاته، وذلك في حي الجناين بقرية العمدة بمدرسة عبد المنعم رياض بالبطراوي، ومدرسة سعيد البشتكي بالعمدة، وجمعية تنمية المجتمع بالعمدة، ومركز شباب العمدة.

قوافل طبية وورش عمل ضمن مبادرة «أنت الحياة»

وتابعت «حياة كريمة» خلال بيانها، أن مبادرة «أنت الحياة» تضم العديد من الفعاليات خلال اليوم الواحد، وتستمر لمدة 6 أيام، حيث تنظم قوافل طبية وورش عمل حرفية ومسرح وورش عمل للأطفال وجلسات صحة نفسية وامتحانات محو أمية فورية وملتقى توظيفي وجلسات توعية للسيدات والكبار.