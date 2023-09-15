إطلاق مبادرة «أنت الحياة» في القنطرة غرب بالإسماعيلية الأحد المقبل

تشهد مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، الأحد المقبل، انطلاق مبادرة «أنت الحياة» التابعة لمؤسسة حياة كريمة، بالتزامن مع مبادرة المؤسسة لاستهداف القرى والمراكز الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتستهدف 40 ألف شخص من أهالي مدينة القنطرة على مدار أسبوع متواصل بقوافل طبية وعلاجية وثقافية وتقديم خدمات مجتمعية بالتعاون مع 11 وزارة مختلفة.

وأعلنت المؤسسة في محافظة الإسماعيلية، عبر بيان، أن القافلة الطبية تعد الأضخم على مستوى الجمهورية، وتضم جميع التخصصات الطبية العلاجية إلى جانب صيدلية تضم جميع أنواع العلاج مع إمكانية تحويل المرضى ممن يحتاجون تدخلات جراحية إلى المستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية.

تنظيم قوافل ثقافية مجتمعية

وقال محمد جمال، منسق مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن القافلة ستضم العديد من الفقرات الفنية والثقافية للترفيه عن الأطفال ولجذب أكبر عدد ممكن من الأهالي لتحقيق استفادة أوسع.

وأضاف «جمال»، في تصريحات صحفية، أن القافلة استهدفت مركز ومدينة القنطرة باعتباره من المراكز التي ستبدأ «حياة كريمة» في العمل بها ضمن المرحلة الثانية، إلى جانب احتياج بعض القرى الشديد لهذه القوافل باعتبارها من القرى الأولى بالرعاية.

القافلة تستمر 5 أيام

وأكد منسق «حياة كريمة»، أن القافلة مستمرة من الأحد 17 سبتمبر وحتى الخميس 22 من نفس الشهر، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 مساء، مشيرا إلى أن القوافل تستهدف استقبال حالات الغارمين، وندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، وامتحانات محو الأمية وملتقى توظيفي ومعرض كتاب وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.