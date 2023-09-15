«حياة كريمة» تنظم قوافل طبية وبيطرية في بني سويف ضمن مبادرة «أنت الحياة»

نظمت مؤسسة حياة كريمة، قوافل طبية وبيطرية بقرية طمسا مركز ببا بمحافظة بنى سويف، وذلك ضمن مبادرة «أنت الحياة»، حيث قدمت خدماتها الكثيرة والمتنوعة لمدة أسبوع كامل، فضلا عن قوافل لتنظيم الأسرة.

قدمت القافلة أنواع دعم مختلفة لأكثر من 1500 مواطن من بينها؛ استخراج شهادات ميلاد والمساهمة في محو الأمية، وتقدم الأهالي بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بتقديم كافة أنواع الدعم للأهالي في كافة محافظات مصر.

وشهدت القوافل الطبية، إقبالا كبيرا من الأهالي، وحرصت على توقيع الكشف على الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع الأدوية بالمجان، كما جرى تقديم الخدمات البيطرية للماشية وتنظيم ندوات توعوية يقدمها علماء من الأزهر الشريف وفعاليات الكشف المبكر عن ذوى الإعاقة ويتم زيارة المنازل للكشف عن الإعاقة.