نقيب محامين درنة: من المرجح وصول عدد الشهداء والمفقودين لـ40 ألفًا

قال محمد اللافي، نقيب محامين مدينة درنة، إنه يعتزم رفع دعوى جنائية ضد المسؤولين داخل مدينة درنة الذين لم يقوموا بصيانة السد الذي كان سببا في إزهاق أكثر من 26 ألف مواطن بدرنة، وذلك بصفته نقيب محامين المدينة، وإن لم يستجب مكتب النائب العام للتحقيق وفقا للتقارير المقدمة من ديوان المحاسبة سيعمل على تصعيد الأمر دوليا وتقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية.

حصر أسماء المفقودين في تزايد مستمر

وأضاف «اللافي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه من المرجح أن يصل عدد الشهداء والمفقودين في ليبيا جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي لـ40 ألفًا، مشيرا إلى أن منظمة الهلال الأحمر تقوم بحصر أسماء المفقودين وهم في تزايد مستمر، موضحا أن عدد الشهداء الذين تم دفنهم يقدر بحوالي 17 ألف شهيد.

جهود مصر في دعم ليبيا

وتابع: «المجتمع الدولي سيجد نفسه أمام أرقام خالية جراء تداعيات عاصفة دانيال في ليبيا»، موجها الشكر للمصر شبعا ورئيسا على دعمهم السريع لليبيا، فضلا عن باق الدول كفرنسا وسويسرا وتونس والجزائر والكويت والإمارات، مشيرا إلى أن قوات الإنقاذ من مصر وتونس وتركيا تمكنت من انتشار أكثر من 1100 مواطن من تحت الأنقاض وذلك على مدار الـ3 أيام الماضية.