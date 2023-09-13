ثاني أشهر دانيال في مصر.. الأول اسم «عاصفة» والآخر في «أولاد العم»

دائما ما يرتبط اسم «دانيال» في ذهن الشخص بأنه مجرد اسم، يطلق على الأشخاص منذ لحظة ولادتهم، إلا أن الغريب في الأمر أن هذا الاسم أطلق على إحدى العواصف أو الأعاصير الجوية، التي شهدتها دولة ليبيا، منذ ساعات ماضية، أسفرت عن مقتل وفقد الآلاف من المواطنين سواء من ليبيا أو غيرها، وهو ما أعاد إلى أذهان المصريين أشهر اسم «دانيال» مر عليها، والسر في أحد الأفلام المصرية.

العاصفة «دانيال»

«دانيال» هو الاسم الذي أطلق على العاصفة أو الإعصار الذي ضرب ليبيا، وحسب ما أوضحته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اسم «دانيال» أو غيره من المسميات تطلق على الأعاصير وحدها دون غيرها، وتكون هذه الأسماء طبقا لجدول تضعه منظمة الأرصاد العالمية لأكثر المناطق التي تتعرض للأعاصير خاصة المحيطات، إذ تقوم كل دولة أو منطقة بترشيح مسمى للإعصار، والخروج بقائمة من الأسماء التي تمت الموافقة عليها قبل بداية كل موسم للأعاصير.

«دانيال».. الرجل الإسرائيلي في «فيلم أولاد العم»

هذه العاصفة التي تحمل اسم «دانيال» أعادت إلى الأذهان فيلم ولاد العم، والعديد من التعليقات، عن هذا الاسم وخاصة شخصية شريف منير، الذي جسد دور إسرائيلي يحمل الاسم ذاته «دانيال»، ومهمته التى قام بها في مصر، وهى اختطاف زوجته المصرية وأبنائه عن طريق البحر لإرسالهم إلى إسرائيل، والتي كانت تعتبر أشهر قضية في عرض الفيلم، وبعد اختطاف الزوجة المسلمة المصرية إلى إسرائيل، قام مصطفى الضابط بالمخابرات المصرية، والذى أدى دوره الفنان كريم عبد العزيز بالذهاب إلى تل أبيب بعد رحلة شاقة لإنقاذ المرأة المصرية التى قامت بدورها الفنانة منى زكى، وبعد شخصية «دانيال» في فيلم ولاد العم، تعد العاصفة هي ثاني أشهر «دانيال» في مصر.

حداد في البلاد 3 أيام

حداد في البلاد 3 أيام، وتنكيس الإعلام، أعلنت عنهما الحكومة الليبية أمس، وذلك في الوقت الذي جرى إعلان مدينتي رقة والدرنة منكوبتين، في ظل العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط بعد أيام من مرور العاصفة باليونان، فضلا عن إعلان انقطاع الكابل البحري للإنترنت الذي يربط ليبيا بأوروبا نتيجة العاصفة «دانيال» الذي ضرب البلاد، مخلفا نحو 5000 قتيل وأكثر من 10 آلاف مفقود، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم.