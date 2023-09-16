«مصر أكتوبر»: افتتاحات الرئيس السيسي في بني سويف تعكس اهتمام الدولة بالصعيد

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة بني سويف تعكس اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، من أجل رفع التهميش عن هذه المحافظات خاصة في الأماكن الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد كانت مهملة في العصور الماضية، إلى أن جاء الرئيس السيسي وغير هذا الوضع نهائيا.

صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

وأضافت «مديح»، في بيان لها، اليوم السبت، أن محافظات الصعيد كانت تواجه مشكلات وتحديات كثيرة منها قلة فرص العمل الحقيقية وعدم الاهتمام بالمواطنين، ولكن منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة لتطوير المناطق الأكثر فقرا واحتياجا، بدأنا نشاهد الإنجازات في شتى المجالات.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن صعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، نتيجة لوجود المشروعات العملاقة التي تم إنشائها والتي كان لها مردود إيجابي على أرض الواقع والتي ساهمت في توفير وخلق العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة بالمحافظات ودعم أبنائها، مؤكدة أن هذه المشروعات عملت على الحد من الهجرة الداخلية التي كانت تحدث في العصور الماضية نتيجة لعدم وجود فرص عمل بمحافظات الصعيد.

مبادرة حياة كريمة أضافت كثيرًا لمحافظات الصعيد

وأوضحت، أن مبادرة حياة كريمة أضافت كثيرًا لمحافظات الصعيد، فما حدث من تنمية داخل محافظات الصعيد يجعلنا نشعر بالفخر بأن الدولة تعمل بكل قدم ساق على تنمية الصعيد الذي عاني من التهميش لسنوات عديدة، فمبادرة «حياة كريمة» غيّرت حياة المواطنين وحلت مشكلات القرى والنجوع الأكثر فقرا، مؤكدة أن الدولة المصرية وضعت رؤية واضحة لخلق وتوفير فرص العمل في محافظات الصعيد وذلك من خلال عمل مشروعات عملاقة كثيرة.