حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تطور شركات قطاع الأعمال

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال ومتابعة الملف من قبل القيادة السياسية يؤكد الحرص على النهوض بأوضاع الشركات ووضعها في مصاف الشركات المنتجة ذات الجدوي الاقتصادية للاستثمار والاقتصاد القومي.

دعم الاقتصاد القومي

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له بتوجيهات القيادة السياسية طوال الوقت ومتابعته للملف بشكل شخصي، إضافة إلى العمل على عودة هذه الشركات لعصر التوهج والإنتاج ودعم الاقتصاد القومي مرة أخرى، خاصة إصلاح وتطوير هذه الشركات والأصول التابعة لها على مستوي الجمهورية، وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع وتحقيق نتائج حقيقية على الأرض.

وتابع الخبير الاقتصادي: «تطوير شركات القطاع العام يكون أيضا من خلال الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة وهذا ما يتفق مع رؤية مصر 2030».

دعم المنتجات المحلية

وأكد السعيد غنيم، على أن شركات قطاع الأعمال العام تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفير السلع والمنتجات محليا وخارجيا بصادرات سنوية تصل لنحو 2 مليار دولار من الشركات التابعة في قطاعات الكيماويات والأسمدة والمعادن والأدوية والمنسوجات، بخلاف حجم عمل كبير تنفذه شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير في خارج البلاد.