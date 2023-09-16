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جومانا ماهر: تنمية الصعيد على رأس أولويات الرئيس السيسي (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
09:49 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
الإعلامية جومانا ماهر

الإعلامية جومانا ماهر

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّه قبل عام 2014 كان هناك مركزية في الخدمات بحيث تقدم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة فقط، ولم يكن هناك عدالة في توزيع الخدمات واستغلال للميزة التنافسية في كل هذه المحافظات، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد من أجل عدالة التوزيع.

جومانا ماهر: الطرق والكباري من أهم ملفات الدولة

وأضافت ماهر خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «حصل تغيير كبير جدا بوجود مشروعات تنموية وخدمية متنوعة خلال الفترة الماضية، ومن أكثر الملفات التي حصلت على النصيب الأكبر من الاهتمام هي محاور التنمية المتمثلة في الطرق والكباري وتطوير السكك الحديدية، وهذه الخدمات لم تكن موجودة وكان هناك تهالك في الطرق».

توفير فرص عمل من خلال المشروعات العملاقة

وتابعت بأن مؤسسات الدولة وضعت رؤية قوية لملف التشغيل وتوفير فرص العمل من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة كثيرة والتي ساهمت بشكل كبير جدا في توفير فرص عمل حقيقية في المراكز والقرى والمناطق الصناعية التي جرى إنشاؤها في الصعيد والتي بها بعض الصناعات التي تقوم على المنتجات الزراعية ويتميز بها الصعيد.

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